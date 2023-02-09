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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سوريا تستغيث .. الهلال الأحمر المصري يدشن حملة التبرع لانقاذ السوريين

صدى البلد

ما زالت سوريا تعاني من اثار الزلزال المدمر ، وقد دشن الهلال الاحمر المصري حملة تبرعات من اجل مساعدة السوريين تحت شعار سوريا تستغيث.

ونشر حساب الهلال الاحمر على مواقع التواصل الاجتماعي طرق التبرع من اجل انقاذ سوريا وجاءت كالاتي: 

رسالة نصية ب5 جنيه من أي تليفون محمول على رقم 9770 و اكتب فيها كلمة "سوريا"
فوري كود 99981
اتصل ب 15322 ثم اضغط علي رقم 3 وسيصلك مندوبنا
فودافون كاش كود *9*166# او ابليكيشن انا فودافون 
أونلاين: من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري ‏https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation 
عن طريق
بنك القاهرة على حساب رقم911111
البنك التجاري الدولي حساب رقم 100035211157
البنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 702 379-3910-001
#Egyptian_Red_Crescent 
 

وفي سياق اخر كان وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، قد عقد اليوم الخميس موتمراً صحفيا يشكر فيه مصر والدول الأخرى على إرسالها مساعدات لسوريا للمتضررين وضحايا الزلزال المدمر.

وقال خلال مؤتمر صحفي: تم تحريك الموارد البشرية والمادية نحو المناطق المتضررة خلال ساعات قليلة وهذا ما سمح للقطاع الوطني الصحي بالتعامل السريع والمسؤول مع ضحايا الزلزال بما يضمن الاستجابة العاجلة والآمنة لآثار الزلزال المدمر.

وأعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال  إلى 1347 وفاة، والمصابين إلى 2295 تلقوا مختلف أنواع العلاجات من البسيطة إلى المتوسطة إلى التدخلات الجراحية المعقدة إضافة إلى التدخلات النفسية.

وقال: مسألة إعلان المدن المتضررة من الزلزال منكوبة قد يحصل في أي لحظة والأمر متروك لتقييم رئاسة مجلس الوزراء ودراسة الأرقام والإحصاءات.

والجدير بالذكر أن عدد قتلى الزلزال في سوريا وصل إلى 4000، بحسب أقوال المرصد السوري، وضرب كل من سوريا وتركيا زلزال مدمر أسفر عنه انهيار العديد من المدن والمنازل وكسر عدد الضحايا في كلا الزلزالين الـ 20 ألف ضحية حتى الآن.

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