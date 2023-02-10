عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2008 يتعادل مع وادي دجلة سلبيًّا في بطولة الجمهورية

صدى البلد

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 مع ضيفه وادي دجلة سلبيًّا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٩ من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: مهند أيمن - عمر هشهش - عمر كمال - حسن محمد.

الوسط: عمر العدوي - بلال عطية - صالح موسى - مانو - عمر عاطف.

الهجوم: زياد أيوب.

وشارك فارس رمضان بدلًا من زياد أيوب، وحمزة الدجوي بدلًا من عمر العدوي، ومحمد صبري شندي بدلًا من صالح موسى، ويوسف علاء بدلًا من حسن محمد، وسيف أحمد بدلًا من بلال عطية.

بهذا التعادل رفع «أهلي 2008» رصيده إلى ٤٥ نقطة، من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في ٣ مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، وعلى القناة ٢ - ١، وعلى زد ٢ - ١، وخسر أمام فاركو صفر - ١، وفاز على الجونة ٢ - ١، وعلى فيوتشر ٤ - ٢، وتعادل مع دجلة سلبيًّا، مسجلًا ٤٠ هدفًا مقابل ١٧ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 تامر حسن مديرًا فنيًّا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًّا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.
 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية يوسف صلاح مهند أيمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

استمرار الأزمة بين فيريرا وأسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. فيديو

مش قد تيشيرت الزمالك امشي | انفعال محلل رياضي بعد مباراة بلوزداد

ترشيحاتنا

مجمع الجلاء الطبي يقدم خدمة متميزة بالتعاون مع خبراء دوليين.. فيديو

صحّح أوضاعك .. تنبيه رسمي من حماية المستهلك لهؤلاء التجار

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

هذه أسباب تدمير الزمالك | ملك موسى في بث مباشر بعد مباراة بلوزداد

حقيقة بطلان فوز مصطفى كامل برئاسة الموسيقيين | أول رد للشئون القانونية

مناجم ذهب .. التموين تزف بشرى جديدة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

صورة خيالية.. مدينة عربية تظهر تحفة فنية من الفضاء

جددي سفرتك.. طريقة عمل فتة عدس بجبة بالزبادي

مرض الكلى المزمن .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

فيديو

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

الأزمات تضرب الزمالك وفيريرا يبحث عن طوق نجاة.. تفاصيل

مبلغ خيالي.. فاتورة شبكة علا غانم بعد الخناقة مع زوجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ