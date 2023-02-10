أهلي 2008 يتعادل مع وادي دجلة سلبيًّا في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 مع ضيفه وادي دجلة سلبيًّا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٩ من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: مهند أيمن - عمر هشهش - عمر كمال - حسن محمد.

الوسط: عمر العدوي - بلال عطية - صالح موسى - مانو - عمر عاطف.

الهجوم: زياد أيوب.

وشارك فارس رمضان بدلًا من زياد أيوب، وحمزة الدجوي بدلًا من عمر العدوي، ومحمد صبري شندي بدلًا من صالح موسى، ويوسف علاء بدلًا من حسن محمد، وسيف أحمد بدلًا من بلال عطية.

بهذا التعادل رفع «أهلي 2008» رصيده إلى ٤٥ نقطة، من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في ٣ مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، وعلى القناة ٢ - ١، وعلى زد ٢ - ١، وخسر أمام فاركو صفر - ١، وفاز على الجونة ٢ - ١، وعلى فيوتشر ٤ - ٢، وتعادل مع دجلة سلبيًّا، مسجلًا ٤٠ هدفًا مقابل ١٧ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 تامر حسن مديرًا فنيًّا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًّا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

