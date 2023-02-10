بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يهزم العدالة بخماسية في الدوري السعودي

فاز فريق اتحاد جدة، نظيره العدالة، بنتيجة 5-0، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، لكرة القدم.



وجاءت الأهداف عن طريق رومارينيو في الدقيقة 17، وعبدالرزاق حمدالله في الدقائق 37 و67 وكورنادو في الدقيقة 94، وكمارا في الدقيقة 95.



وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان – أحمد حجازي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – إيجور كورنادو

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي – عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة.