أسعار الذهب اليوم السبت 11 فبراير 2023

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة أسعار الذهب للتعاملات الصباحية اليوم في مصر، الموافق السبت 11-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، والمقارنة بأسعار السوق.

ويبحث المواطنون الراغبون في شراء المشغولات الذهبية بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج أو الخطوبة.

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,960 جنيها - شراء 1,971 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,797 جنيها - شراء 1,87 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,715 جنيها - شراء 1,725 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,469 جنيها - شراء 1,478 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,142 جنيها - شراء 1,148 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 980 جنيها - شراء 986 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 60,956 جنيها - شراء 61,311 جنيها

الجنيه الذهب بيع 13,720 جنيها - شراء 13,800 جنيها

الكيلو بيع 1,960,000 جنيها - شراء 1,971,429 جنيها

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,960 شراء 1,971 عيار 22 بيع 1,797 شراء 1,807 عيار 21 بيع 1,715 شراء 1,725 عيار 18 بيع 1,470 شراء 1,479 عيار 14 بيع 1,143 شراء 1,150 عيار 12 بيع 980 شراء 986 الاونصة بيع 60,956 شراء 61,311 الجنيه الذهب بيع 13,720 شراء 13,800 الكيلو بيع 1,960,000 شراء 1,971,429

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.