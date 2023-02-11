حقوق عين شمس تعلن موعد التسجيل بدورات المحكمة التدريبية

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه على طلاب الفرقة الرابعة (انتساب) الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التدريبية التوجه إلى إدارة المحكمة التدريبية الدور الثالث مبني (أ) للتسجيل في دورات المحكمة التدريبية إبتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 13 فبراير 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023.

وشددت كلية الحقوق على ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي عند التقديم للتسجيل في دورات المحكمة التدريبية.

ويأتي ذلك في إطار دمج طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بسوق العمل .

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

والجدير بالذكر افتتح الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فرع بنك مصر الجديد بحرم كلية التجارة.

أكد الدكتور محمود المتيني أن الفرع الجديد يمثل إضافة لمنظومة العمل بالجامعة، حيث يسهم في تسهيل إجراءات دفع المصروفات الدراسية للطلاب هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالجامعة.

وأشاد محمد الاتربي بفرع بنك مصر الجديد بكلية التجارة جامعة عين شمس وأنه إضافة جديدة لأوجه التعاون بين كلية التجارة وبنك مصر مشيرا إلى أن الفرع الجديد يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 70 ألف طالب من طلاب الكلية ، وكذلك تقديم الخدمات المصرفية للعاملين بكلية التجارة وجامعة عين شمس وتوفير فرص تدريب لطلاب كلية التجارة خلال فترة الصيف.