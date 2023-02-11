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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فطائر السوسيس العربية

صدى البلد

تعتبر طريقة عمل فطائر السوسيس من الأكلات العربية السهلة والبسيطة ، والتي يمكن تحضيرها لأسرتك على الفطور بوصفة سهلة وبسيطة وغير مكلفة في المنزل.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فطائر السوسيس، وهي من وصفات المطبخ العربي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونص، وتكفي هذه المكونات لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
 

 

طريقة عمل فطائر السوسيس

 

طريقة عمل فطائر السوسيس


مقادير طريقة عمل معجنات السوسيس:
العجين :
4 كوب طحين
5 ملعقة كبيرة حليب بودرة
¼ كوب زيت زيتون
½ ملعقة صغيره ملح
1 ملعقة كبيرة خميرة
ماء دافئة للعجن
12 قطعة نقانق لحم البقر، للحشو


طريقة عمل معجنات السوسيس:
- نعجن  مكونات العجين مع بعضها، ونتركها كي تتخمر، بعد أن تختمر العجين، نقطعها إلى دوائر ونفردها جيداً.
- نضع إصبع السوسيس  بكل دائرة ونلفها  بشكل طولي.
- نضع أصابع السوسيس في صينية، وندخل معجنات السوسيس الفرن حتى تتحمر من الجانبين ثم نقدمها عندما تبرد.

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