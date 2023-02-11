سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فطائر السوسيس العربية

تعتبر طريقة عمل فطائر السوسيس من الأكلات العربية السهلة والبسيطة ، والتي يمكن تحضيرها لأسرتك على الفطور بوصفة سهلة وبسيطة وغير مكلفة في المنزل.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فطائر السوسيس، وهي من وصفات المطبخ العربي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونص، وتكفي هذه المكونات لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل فطائر السوسيس

طريقة عمل فطائر السوسيس



مقادير طريقة عمل معجنات السوسيس:

العجين :

4 كوب طحين

5 ملعقة كبيرة حليب بودرة

¼ كوب زيت زيتون

½ ملعقة صغيره ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة

ماء دافئة للعجن

12 قطعة نقانق لحم البقر، للحشو



طريقة عمل معجنات السوسيس:

- نعجن مكونات العجين مع بعضها، ونتركها كي تتخمر، بعد أن تختمر العجين، نقطعها إلى دوائر ونفردها جيداً.

- نضع إصبع السوسيس بكل دائرة ونلفها بشكل طولي.

- نضع أصابع السوسيس في صينية، وندخل معجنات السوسيس الفرن حتى تتحمر من الجانبين ثم نقدمها عندما تبرد.