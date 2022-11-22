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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير تغذية يكشف فوائد الكرفس للنساء

فوائد الكرفس للنساء
فوائد الكرفس للنساء

كشف خبير التغذية الدكتور جودة محمد عواد عن فوائد الكرفس للنساء وقال عبر حسابه فى منشور له على صفحة التواصل الإجتماعي فيس بوك أن فوائد الكرفس للنساء غاية في الأهمية مع العلم أنّ الكثير من النساء يغفلن هذه الخضروات الصحية، ولا يدخلنها إلى مطابخهنّ على الإطلاق.

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فوائد الكرفس للنساء 

محاربة الأمراض السرطانية

الكرفس غني بمضادات الأكسدة التي تحارب السرطان
الكرفس غني بمضادات الأكسدة التي تحارب السرطانية
يُعتبر الكرفس من الخضروات الغنية جدًّا بالمواد المضادّة للأكسدة، والتي تؤمّن الوقاية من أمراض شتى، والكرفس غني بمادة اللوتين التي ذُكر علميًّا مدى فاعليتها في محاربة الأمراض السرطانية.

فوائد الكرفس في تعزيز صحة الجهاز العصبي

قومي بإضافة الكرفس إلى نظامكِ ونظام عائلتكِ الغذائي، للاستفادة من منافع هذا العنصر الجبّار؛ فهو يحتوي على مادة الابيجينين التي أشارت الأبحاث العلمية إلى أهميتها للخلايا العصبية وصحة الجهاز العصبي.

فوائد الكرفس في الحفاظ على مستوى ضغط الدم


الكرفس يساهم في الحفاظ على مستوى معتدل من ضغط الدم

أشار بعض الدراسات إلى الدور الفعّال الذي يقوم به الكرفس، بفضل مكوناته، في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

فوائد الكرفس في محاربة الالتهابات


يُعتبر الكرفس من الخضروات الخارقة التي تساهم في مكافحة الالتهابات في الجسم، والتي تلعب دورًا فاعلًا في تقوية جهاز المناعة.

فوائد الكرفس في المساعدة على خسارة الوزن


تناول الكرفس يساعد على خسارة الوزن
يُعتبر الكرفس من أنواع الخضروات المفيدة والمغذية، والتي تساعد على خسارة الوزن عند إدراجه ضمن حمية غذائية صحية ومدروسة، وذلك نسبةً لاحتوائه على كمية مرتفعة من الألياف الغذائية، وعلى وحدات حرارية ضئيلة.

نصيحة اختصاصية: قومي بتقطيع الكرفس إلى عيدان، كذلك الخيار والجزر واجعليها نوعًا من التسالي (سناك) لكِ، خصوصًا في السهرات أمام التلفاز لتجنّب زيادة الوزن.

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