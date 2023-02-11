طلقات ضغط وأسلحة بيضاء.. ضبط راكبين حاولا تهريب ممنوعات بمطار القاهرة | صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام راكبين اجنبيين من اصل مصري بحوزة الاول روادع وطلقات ضغط هواء، والثاني بحوزته اسلحة بيضاء وطائرتين مزودتين بكاميرات وجهازي لاسلكي ومنظار وتليفونات محمولة و أجهزة تابلت.

الحالة الاولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط جهازي رادع كهربائي مرقوم عليهما police محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ و ٢٤٠٠ طلقة ضغط هواء عيار ٤.٥ مل يلزم لدخولهم البلاد تصريح من الامن العام.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث استوقف حسن مختار مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد شاكر مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات معدنية وأجهزة متنوعة وسط الملابس بالحقائب.

قام توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف احمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط سيجارتين الكترونيتين بهما زيت مخدر و زجاجة بها نفس الزيت كما تم ضبط خمسة مطواة وجهاز صاعق كهربائي محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ و اثنان جهاز لاسلكي ونظارة ميدان يلزم لدخولهم تصريح من الامن العام و طائرتين مزودتين بكاميرات محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٧، كما تم ضبط ٢٣ تليفون محمول و ٨ أجهزة تابلت، شارك في الضبط فادي نبيل جيد مأمور الجمرك.

أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر احمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.