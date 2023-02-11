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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جديد فى أسعار الدولار بالعراق

صدى البلد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وبحسب وسائل إعلام، فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

أما في أربيل عاصمة اقليم كردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية، الا ان محال الصرافة تداولت الاسعار خلال اليوم وسجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 152400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 152300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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