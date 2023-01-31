المائة بـ 167500 دينار | الدولار يواصل الصعود بالعراق

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وبحسب وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 167500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاثنين 166000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشارت إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 168500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 166500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 167300 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 167275 دينارا لكل 100 دولار امريكي.