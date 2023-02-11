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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات جامعة عين شمس تستقبل الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستقبل كليات جامعة عين شمس، اليوم، 11 فبراير 2023، الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، والانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022، حيث وجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، بانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين منسوبي الجامعة.

وانتظمت المحاضرات بكليات جامعة عين شمس المختلفة، فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022.
 
وعم الهدوء فى الحرم الجامعى وسط الإجراءات التأمينية والاحترازية المختلفة داخل المدرجات والمعامل مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى.

ووضعت الجامعة عددا من الضوابط لدخول الطلاب الحرم الجامعى، اهمها انه لن يسمح بدخول الكليات بدون إثبات الشخصية و يمنع التدخين داخل قاعات المحاضرات قطعيا مع دخول الطلاب بإثبات تلقى لقاح كورونا.

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إقبال كثيف لطلاب جامعة عين شمس في بداية الفصل الدراسي الثاني.. صور

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انتظام الدراسة بجامعة عين شمس في أول أيام الفصل الثاني

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات، إنطلاق الفصل الدراسى الثانى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية 2022-2023، وفق الخريطة الزمنية الموضوعة للفصل الدراسى الثانى، غدا السبت 11 فبراير 2023. 

وأشارت الوزارة، الي أن الفصل الدراسى الثانى للجامعات، سيستمر من يوم 11 فبراير 2023 حتى يوم 1 يونيو 2023، أى استمرار دراسة الترم الثانى 2022-2023، لطلاب الجامعات لمدة 16 أسبوعًا.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للجامعات 2023، ستعقد خلال شهر يونيو القادم 2023، وفق طبيعة الدراسة والامتحانات بكل جامعة.

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الطلاب إجازة منتصف العام الدراسي الإجراءات الاحترازية الفصل الدراسي الثاني والمجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالى

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