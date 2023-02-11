كولر في حيرة.. مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلامنجو

وضع تشكيل الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي، المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، في حيرة بين العديد من اللاعبين للاعتماد عليهم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

ويدرس كولر الاعتماد على محمود متولي، أم ياسر إبراهيم في الخط الخلفي، وبين بيرسي تاو وكهربا في خط الهجوم.

كما يدرس الاعتماد على عناصر جديدة في وسط الملعب مثل مروان عطية بعد إصابة عمرو السولية وغيابه عن المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، (ياسر إبراهيم أو محمود متولي)، محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات، (بيرسي تاو أو كهربا)، طاهر محمد طاهر.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بكأس العالم للأندية 2022، والمقامة في المغرب حاليا

ويدخل الأهلي مباراة اليوم أمام فلامنجو البرازيلي، وعينه على حصد الميدالية البرونزية الثالثة على التوالي.

واختتم الأهلي، تدريباته أمس، الجمعة، على الملعب الفرعي بستاد ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.