تموين الشرقية : ضبط 32 طن مخصبات ومبيدات مجهولة المصدر ببلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة واسفرت الحملة عن ضبط مخالفات وتحرير محضر رقم (١٥٣٢) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب شركة لأدوات النظافة وتم ضبط (١٥) طن مواد خام مجهوله المصدر ومستلزمات إنتاج وإدارة نشاط بدون ترخيص.

وتحرير محضر رقم (١٥٣٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب شركه للاعلاف حيازه (١٧) طن مستلزمات اعلاف مجهوله المصدر واداره بدون ترخيص وتحرير محضر رقم (١٥٣٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع مخصبات زراعيه وادويه بيطريه حيازه مخصبات تسميد وأدويه ومبيدات حشرية مجهولة المصدر لاداره نشاط بدون ترخيص.

كا تم تحرير محضر رقم (١٨٢٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت مواد غذائيه بناحيه السعديه لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر رقم (١٨٣٠) جنح مركز شرطة بلبيس ضد محل بقاله بناحيه السعديه لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر رقم (١٨٣٠) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله مواد غذائيه بناحيه السعديه لضبط (٥٠) كيلو سكر مجهول المصدر بدون فواتير تؤكد مصدره وتم التحفظ على الكميه المضبوطة.