رئيس الوزراء يقود سيارة بعد تحويلها من بنزين لكهرباء بأحد مصانع أكتوبر

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلى مدينة ٦ اكتوبر، لتفققد عدد من المصانع التي عمل في المواد الغذائية و تصنيع البطاريات لتحويل السيارات من بنزين الي طاقة كهربائية.
وبدأ مدبولي جولته بمصنع البطاريات الكهربائية و المحولة لعمل السيارات بالكهرباء وألقى رئيس الوزراء نظرة علي الطبيعة لتحويل السيارات .
واستمع مدبولي لشرح تفاصيلي حول عمل المصنع وتحويله للسيارات بالعمل بالكهرباء بدلا من البنزين في مدة لا تتجاوز 3 ساعات، وأشاد مدبولي بعمل المصنع مطالبا بالمزيد من الجهد والعمل .
وأجري مدبولي تجربة عملية وقاد أحد السيارات المحولة .