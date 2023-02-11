رئيس الوزراء يقود سيارة بعد تحويلها من بنزين لكهرباء بأحد مصانع أكتوبر

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلى مدينة ٦ اكتوبر، لتفققد عدد من المصانع التي عمل في المواد الغذائية و تصنيع البطاريات لتحويل السيارات من بنزين الي طاقة كهربائية.

وبدأ مدبولي جولته بمصنع البطاريات الكهربائية و المحولة لعمل السيارات بالكهرباء وألقى رئيس الوزراء نظرة علي الطبيعة لتحويل السيارات .

واستمع مدبولي لشرح تفاصيلي حول عمل المصنع وتحويله للسيارات بالعمل بالكهرباء بدلا من البنزين في مدة لا تتجاوز 3 ساعات، وأشاد مدبولي بعمل المصنع مطالبا بالمزيد من الجهد والعمل .

وأجري مدبولي تجربة عملية وقاد أحد السيارات المحولة .

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