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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يقود سيارة بعد تحويلها من بنزين لكهرباء بأحد مصانع أكتوبر

صدى البلد

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلى مدينة ٦ اكتوبر، لتفققد عدد من المصانع التي عمل في المواد الغذائية و تصنيع البطاريات لتحويل السيارات من بنزين الي طاقة كهربائية.

وبدأ مدبولي جولته بمصنع البطاريات الكهربائية و المحولة لعمل السيارات بالكهرباء وألقى رئيس الوزراء نظرة علي الطبيعة  لتحويل السيارات .

واستمع مدبولي لشرح تفاصيلي حول عمل المصنع وتحويله للسيارات بالعمل بالكهرباء بدلا من البنزين في مدة لا تتجاوز 3 ساعات، وأشاد مدبولي بعمل المصنع مطالبا بالمزيد من الجهد والعمل .

وأجري مدبولي تجربة عملية وقاد أحد السيارات المحولة .

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