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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 دقيقة .. الأهلي متأخر بهدف أمام فلامنجو

صدى البلد

مرت 20 دقيقة بتقدم فلامنجو البرازيلي على الأهلي بهدف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب طنجة، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وجاء هدف فلامنجو في الدقيقة 11 عن طريق جابريل باربوسا من ركلة جزاء .

وتوقفت المباراة بعد تعرض خالد عبدالفتاح وفيدال للإصابة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

 

 

 

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