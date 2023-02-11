أكثر فاعلية ..الصحة تكشف تفاصيل ومواصفات شحنة لقاحات كورونا الجديدة

قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي أن الدولة متمثلة في وزارة الصحة والسكان دائما ما تسعي إلي توفير كافة الامصال والتطعيمات الخاصة بالمواطنين من أجل الوقاية من الفيروسات المختلفة .

وكشف قنديل خلال لقائه بمجموعة من الصحفيين عن تفاصيل التعاقد علي شحنة جديدة من لقاحات كورونا قائلا: تم التعاقد عن شحنة جديدة من لقاح كورونا المعدل الذي يتميز بنسبة وقاية للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا نصل الي ٨٥٪

وأكد قنديل أنه من المتوقع أن تصل شحنة اللقاحات المعدلة مصر خلال ١٠ ايام من الآن وستكون متاحة أمام كافة المواطنين الراغبين في الحصول علي اللقاح بجرعاته المختلفة

وأوضح قنديل أن كافة اللقاحات الموجودة ذات كفاءة عالية وتؤدي دور جيد ولا خلاف علي ذلك ولكن الاختلاف في نسبة الفاعلية مع اللقاح المعدل في في ظل التحولات المنتشرة