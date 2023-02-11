مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء سجن مودة الأدهم

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من فتاة التيك توك مودة الأدهم و6 آخرين، في الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر وتأييد الحكم

ماذا فعلت مودة الادهم

وجهت النيابة العامة لها اتهامات الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر

وأثبتت التحقيقات أن المتهمة مودة الأدهم تاجرت بالبشر عن طريق استخدام طفل وطفلة، ولم يتجاوز عمرهما الـ18 عن طريق تصوير فيديوهات ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى، مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما لحصولها على ربح من ورائهما.