الرئيس الفلسطيني يبحث مع أبو الغيط اللمسات الأخيرة لمؤتمر القدس

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اللمسات الأخيرة لمؤتمر القدس الذي ينطلق صباح غد /الأحد/، ويشهد حضوراً عربياً عالي المستوى، ومشاركات رفيعة من منظمات وفاعليات دولية وإقليمية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم /السبت/ الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر إقامة الرئيس في القاهرة، حيث يُشارك غداً في افتتاح المؤتمر الدولي حول القدس "صمود وتنمية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن أبو الغيط والرئيس الفلسطيني اتفقا على ضرورة منح المؤتمر، الزخم اللازم على جميع المستويات؛ لكي يسمع العالم صوت الفلسطينيين ويُدرك معاناتهم تحت الاحتلال، خاصة ما يتعرض له المقدسيون من حصار وقمع، وفق مخطط إسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة، وسياسة ممنهجة للقضاء على الوجود الفلسطيني فيها، وطمس وجهها العربي والإسلامي والمسيحي.

وأكد المتحدث أن الأمانة العامة للجامعة العربية عملت - خلال الأشهر الماضية، وبالتنسيق والتعاون مع دولة فلسطين - على ترتيب التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الذي تنعقد جلساته - عبر ثلاثة محاور "سياسي وقانوني واقتصادي" - من أجل الخروج بنتائج ملموسة؛ تُعزز صمود الفلسطينيين في القدس، وتدعم وجودهم في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.