تظهر في يديك.. احذر هذه العلامة مؤشر لمرض خطير

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

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العظام
العظام

هشاشة العظام، هي مرض عظمي يحدث عندما تنخفض كثافة المعادن في العظام وكتلة العظام ، أو عندما تتغير بنية العظام وقوتها، يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض في قوة العظام مما قد يزيد من خطر الإصابة بالكسور (العظام المكسورة).

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وهشاشة العظام مرض "صامت" لأنك عادة لا تظهر عليك أعراض ، وقد لا تعرف حتى أنك مصاب بالمرض حتى تنكسر إحدى العظام.

وهشاشة العظام هي السبب الرئيسي للكسور لدى النساء بعد سن اليأس والرجال الأكبر سناً، يمكن أن تحدث الكسور في أي عظم ولكنها تحدث غالبًا في عظام الورك والفقرات في العمود الفقري والمعصم.

أعراض هشاشة العظام

يسمى مرض هشاشة العظام بالمرض "الصامت" لأنه لا توجد أعراض عادة حتى يتم كسر العظام.

وتشمل أعراض كسر العمود الفقري آلام الظهر الشديدة أو فقدان الطول أو تشوهات العمود الفقري مثل الانحناء أو الانحناء (حداب).

وقد تصبح العظام المصابة بهشاشة العظام هشة للغاية بحيث تحدث الكسور بشكل عفوي أو نتيجة:

والسقوط الطفيف ، مثل السقوط من ارتفاع الوقوف الذي لا يؤدي عادةً إلى كسر العظام السليمة.

وضغوط طبيعية مثل الانحناء أو الرفع أو حتى السعال

المصدر niams 

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