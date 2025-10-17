قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو في مهبّ الريح.. سيناريوهات المصير السياسي لرئيس وزراء إسرائيل
منة شلبي: إنجاز العمر هيحصل لما أخد الأوسكار والممثل شقيان
وزير الاستثمار : تحديث سياسة مصر التجارية لتصبح أكثر انفتاحا ومرونة
خلل في المحرك.. هبوط إضطراري لطائرة أردنية في مطار حلب الدولي
يسرا وليلى علوي وأمينة خليل.. تجمع فني كبير في ندوة الفنانة منة شلبي
سمير فرج: الرئيس السيسي وجه بتعريف شباب الجامعات بالأحداث داخل وخارج مصر
هالة صدقي تكشف تفاصيل لأول مرة عن حادث ابنتها | خاص
تعرف على تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق دمياط
مواجهات سهلة للفرق العربية بدوري أبطال إفريقيا
القبض على سائق سيارة ميكروباص تعدى على طالب بالضرب بالبحيرة
توروب يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وإيجل نوار
جهاز الأهلي الجديد يعقد جلسات مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء الفنية
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات
محافظات

تعرف على تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق دمياط

زينب الزغبي

اعتمد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة ، كما إعتمد تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي وذلك بفتح العداد الكيلو الأول من ١١.٥ جنيه إلى ١٣ جنيه والكيلو الذى يليه من ٣.٤٥ جنيه إلى ٣.٧٥ جنيه ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم.

وفى هذا السياق،، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور  بالمتابعة الدورية على المواقف للتأكد من وضع ملصقات تتضمن خط السير والتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة و وضع لوحات إرشادية بذلك داخل المواقف،  والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موجهًا بتنفيذ حملات مستمرة على محطات الوقود للتاكد من توافر المواد البترولية بالسعر المقرر وأيضًا متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحدد.

وأكد محافظ دمياط عن متابعة الموقف بشكل دورى على مدار ٢٤ ساعة من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،  كما أعلن عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة من خلال الأرقام " ١١٤" و " ٢٢٦٤١٢١" أو من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس اب (٠١٥٥٦٦٨١١١١)
(٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢).

دمياط محافظ دمياط تعريفه السيارات

