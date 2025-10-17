تعرف على تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق دمياط

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة ، كما إعتمد تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي وذلك بفتح العداد الكيلو الأول من ١١.٥ جنيه إلى ١٣ جنيه والكيلو الذى يليه من ٣.٤٥ جنيه إلى ٣.٧٥ جنيه ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم.

وفى هذا السياق،، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمتابعة الدورية على المواقف للتأكد من وضع ملصقات تتضمن خط السير والتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة و وضع لوحات إرشادية بذلك داخل المواقف، والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موجهًا بتنفيذ حملات مستمرة على محطات الوقود للتاكد من توافر المواد البترولية بالسعر المقرر وأيضًا متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحدد.

وأكد محافظ دمياط عن متابعة الموقف بشكل دورى على مدار ٢٤ ساعة من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما أعلن عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة من خلال الأرقام " ١١٤" و " ٢٢٦٤١٢١" أو من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس اب (٠١٥٥٦٦٨١١١١)

(٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢).