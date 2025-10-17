قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب خطأ طبي.. القصة الكاملة لوفاة ربة منزل في أسوان بعد ولادتها بأيام
شيخ الأزهر يعزي وزير الداخلية في وفاة السيدة الكريمة والدة زوجته
الخطيب: شركات الأهلي دعمت الاستقرار المالي للنادى
المشاط: مصر لديها تجارب رائدة في مبادلة الديون لخلق شراكات تمويلية فعّالة
نداء عاجل من حركة حماس إلى كل الوسطاء || تفاصيل
الصحة العالمية: 90% من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تعرضت للدمار
فيلمان دفعة واحدة.. انتعاشة سينمائية لـ هنا شيحة
محافظة الإسكندرية تعلن أرقام غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين
برلمانية: الحكومة تحمي المواطن من تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا
نصر: رفع سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 225 جنيهًا والتجاري إلى 450 جنيهًا
المستشفيات التعليمية تنظم أسبوع التوعية والتعليم بسرطان الثدي 2025
السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلي
موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفدرالية

المصري
المصري
ياسمين تيسير

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري نظيره فريق الاتحاد الليبي، ضمن مباريات ذهاب  الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تقام مباراة المصري والاتحاد الليبي اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً، على ستاد طرابلس الدولي، ضمن مباريات ذهاب  الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية

وعينت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمى المكلف بإدارة مباراة المصرى والاتحاد الليبى، ويضم الطاقم  كل من تانجوى ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج، ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو ، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سيبيت ليبراتو من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الصومالي عويس أحمد مهام مراقبة التحكيم.

المصري الكونفدرالي الاتحاد الليبي

