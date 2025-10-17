موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفدرالية

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري نظيره فريق الاتحاد الليبي، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تقام مباراة المصري والاتحاد الليبي اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً، على ستاد طرابلس الدولي، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية

وعينت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمى المكلف بإدارة مباراة المصرى والاتحاد الليبى، ويضم الطاقم كل من تانجوى ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج، ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو ، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سيبيت ليبراتو من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الصومالي عويس أحمد مهام مراقبة التحكيم.