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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خالد عبدالغفار: مجلس الاختصاصات الصحية يعد أحد أهم مشروعات العمل العربي المشترك

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، الدور الريادي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية في دعم التدريب الطبي المهني بالوطن العربي في أكثر من 59 تخصصا طبيا موزعة على 18 مجلسا علميا.

 

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، ألقاها وزير الصحة والسكان، أمس السبت، ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة من الأطباء الاختصاصيين في برامج المجلس العربي للاختصاصات الصحية للعام 2022 المنعقد بالبحر الميت بدولة الأردن.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعرب عن سعادته بالمشاركة في حفل الخريجين الجدد في المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والذي يتزامن مع الذكرى التأسيسية الـ 45 للمجلس، والذي تم إنشاؤه من قبل مجلس وزراء الصحة العرب.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى جهود المجلس على مدار السنوات الماضية في دعم التدريب الطبي المهني، موضحا أن المجلس أتاح الفرصة لكثير من العاملين في القطاع الصحي بالوطن العربي للحصول على شهادات عليا في التخصصات الطبية المختلفة بجودة وكفاءة الشهادات التي تمنحها الهيئات الدولية والعالمية.

 

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أشار إلى أن أعداد المنتسبين للمجلس العربي للاختصاصات الصحية منذ إنشاؤه تجاوز الـ60 ألفا، تخرج منهم نحو 23 ألف مقدم للخدمة الصحية.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية يعد أحد أهم مشروعات العمل العربي المشترك منذ إنشاؤه، مؤكدًا حرص مجلس وزراء الصحة العرب على تقديم كافة سبل الدعم توسيع آفاق التعاون لدعم فتح قنوات التواصل مع مختلف الجهات المعنية في التعليم والتدريب الطبي المستمر.

 

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية دعم الدور الريادي للمجلس والسعي باتخاذ خطوات تطويرية تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، بدءًا من مراجعة الأنظمة، والمناهج والهياكل التنظيمية للمجلس، وصولاً إلى اعتماد التخطيط الاستراتيجي في أعمال وأنشطة المجلس العلمية والإدارية، وكذلك اعتماد المعايير العالمية في التدريب والتقييم.

 

وزير الصحة: المجلس حقق أكبر قدر من التعاون

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى أن المجلس حقق أكبر قدر من التعاون في مجال التعليم الطبي المهني من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الجهات عالمية، ودولية، وإقليمية، ومحلية، مثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر، والهيئة العربية للتخصصات الصحية في الزمالة المصرية، ومجلس التمريض الأردني، والكلية الملكية الدولية الكندية، والاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية، واتحاد الجامعات العربية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة المنصورة بمصر، واتحاد الجامعات العربية للأشعة، والأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية.

 

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تقدم بالشكر والتقدير لمؤسسي المجلس العربي للاختصاصات الصحية والقيادات المتتابعة للمجلس في الهيئة العليا، والمكتب التنفيذي، والأمانة العامة، وأعضاء المجالس العلمية ولجانها، وجميع موظفي المجلس، لجهودهم المبذولة في دعم عمل المجلس على مدار السنوات الماضية.

 

يذكر أن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، يشغل منصب المدير التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، بالانتخاب وبإجماع الأعضاء منذ ديسمبر عام 2021.

الصحة وزراء الصحة العرب مجلس علمي حفل تخريج الاختصاصيين

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