مفيدة شيحة: كثير من المراهقين ليس لديهم معايير واضحة لاختيار الأصدقاء

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، فقرة عن المراهقة، حملت عنوان "المراهقون بين سلطة الأسرة وتأثير الشلة".



وأضافت مفيدة شيحة، أنه "كيف تتكون شخصية المراهق في ظل سيطرة الأهل وتأثره بالاصحاب؟، وكثير من المراهقين ليس لديهم معايير واضحة لاختيار الأصدقاء، ويريدون إثبات أنفسهم وقوتهم ووجودهم من خلال اختياراتهم".

وتابعت مفيدة شيحة أن "المراهقون يعاندون ويكابرون ويقابلون محاولات تدخل الأهل في اختيار الأصدقاء بعند ورفض وتمرد".

المراهق يسعى للاستقلالية عن الأهل



وأكملت مفيدة شيحة أن "المراهق يسعى للاستقلالية عن الأهل من خلال اختيار الأصدقاء، ويكون لهؤلاء الأصدقاء تأثير كبير على المراهق، قد يكون أكبر من الأهل".



