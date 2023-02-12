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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل ملوش مثيل.. مواصفات خرافية لهاتف Doogee V

هاتف Doogee V Max
هاتف Doogee V Max

استطاع Doogee V Max الهاتف الصيني الجديد زيادة طاقة بطاريته بشكل كبير، فهو يتميز بقدرة 22000 مللي أمبير في الساعة، لذلك يعد V Max أكبر هاتف ذكي متوفر تجاريا ذات سعة بطارية هى الأضخم في العالم.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، من المقرر أن تطلق شركة Doogee الصينية، هاتفها القوى V Max خلال الشهر الجاري، وهي الآن تروج للهاتف بأنه يحتوي على بطارية هي الأولى من نوعها، وتقول الشركة إنه بشحنة واحدة، يمكن أن تمنح الهاتف عمر بطارية يصل إلى 2300 ساعة رائعة في وضع الاستعداد.

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ووفقا لمواد التسويق من الشركة، يمكن أن تستمر بطارية هاتف Doogee V Max، لمدة تصل إلى 25 ساعة من اللعب و 35 ساعة من البث و 80 ساعة من الموسيقى و 109 ساعات من المكالمات الهاتفية بشحنة واحدة.

مميزات هاتف Doogee V Max

يأتي هاتف Doogee V Max، مع ميزة الشحن العكسي التي تسمح باستخدام هاتف أندرويد الجديد كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى، حيث أن بطارية بسعة 22000 مللي أمبير كبيرة جدا، لذا فأنها تأتي مع بشاحن سريع بقدرة 33 وات.

هاتف Doogee V Max

وإلى جانب بطاريته الضخمة، يعمل هاتف Doogee V Max، بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 1080، تم تصنيعه باستخدام تقنية المعالجة 6 نانومتر من TMSC لتحسين كفاءة الطاقة.

وسيأتي هاتف Doogee V Max، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام ضخمة أيضا بسعة 20 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وهي قابلة للتوسيع حتي 8 جيجابايت رام، ويقترن الهاتف بسعة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت يمكن زيادتها حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

هاتف Doogee V Max

وبالانتقال إلى الميزات الأخرى، فإن هاتف V Max سيأتي بشاشة من نوع IPS، بقياس 6.58 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، وتتميز بجودة عرض FHD +، وتشتمل ميزات شاشة IPS على نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19: 9 ، و 401 بكسل لكل بوصة، وذروة سطوع تبلغ 400 شمعة، كم تتميز بطبقة واقية من الخدوش مصنوعة من زجاج Corning Gorilla.

هاتف Doogee V Max

ويتميز هاتف Doogee V Max، بكاميرا خلفية ثلاثية في الخلف مع مستشعر رئيسي Samsung HM2 من سامسونج بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة رؤية ليلية بدقة 20 ميجابكسل Sony IMX350 قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو في الظلام الدامس، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 16 ميجابكسل مع خواص الضبط التلقائي للصورة ومجال رؤية 130 درجة، إلى جانب مصباحان يعملان بالأشعة تحت الحمراء، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل من سوني.

ويأتي هاتف V Max مع مكبرات صوت استريو مزدوجة عالية الدقة، كما هو متوقع، يأتي مع تصنيفي IP68 و IP69K، وشهادة MIL-STD-810H، ومستشعر بصمات الأصابع سريع الاستجابة على الجانب، وأربعة أنظمة GPS للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GLONASS و Galileo و Beidou و GPS)، كما أنه يتميز بدعم تقنية NFC وبطاقة اتصال مزدوجة من نوع نانو وفتحة بطاقة TF.

وسيتم إطلاق Doogee V Max قبل يوم واحد من عيد الحب في 13 فبراير الجاري، وسيكون متاحة للشراء على منصات AliExpress و Doogeemall، مقابل سعر يبدأ  من 330 دولارا فقط (أي ما يعادل 10000 جنيه مصري).

هاتف Doogee V Max
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