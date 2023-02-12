نتيجة الإفلات من العقاب.. الخارجية الفلسطينية تدين إعدام الاحتلال طفلا في جنين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، جريمة إعدام الطفل قصي واكد "14 عاما" برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن مقتل الطفل ما هو إلا امتداد لتسلسل جرائم الاحتلال الخارجة عن القانون في حق الفلسطنين.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية مسؤولية مقتل الطفل على عاتق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، وغيرها من الجرائم وانتهاك الاحتلال لحقوق وحريات الفلسطينيين.

وشددت الوزارة على أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من اليوم استشهاد أستشهاد الطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وقالت الوزراة في بيان أن الطفل قصي رضوان واكد استشهد برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم في مدينة جنين بفلسطين.