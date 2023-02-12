عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتيجة الإفلات من العقاب.. الخارجية الفلسطينية تدين إعدام الاحتلال طفلا في جنين

الشهيد قصي رضوان
الشهيد قصي رضوان واكد

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، جريمة إعدام الطفل قصي واكد "14 عاما" برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن مقتل الطفل ما هو إلا امتداد لتسلسل جرائم الاحتلال الخارجة عن القانون في حق الفلسطنين.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية مسؤولية مقتل الطفل على عاتق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، وغيرها من الجرائم وانتهاك الاحتلال لحقوق وحريات الفلسطينيين.

وشددت الوزارة على أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من اليوم استشهاد أستشهاد الطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وقالت الوزراة في بيان أن الطفل قصي رضوان واكد استشهد برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم في مدينة جنين بفلسطين.

جنازة الطفل قصي واكد 

 

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طفل وزارة الخارجية الصحة الفلسطينية الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية الإسرائيلية وزارة الصحة الفلسطينية الفلسطينيين الفلسطينية مدينة جنين الاحتلال الإسرائيل فلسطينيين وزارة الخارجية الفلسطينية برصاص الاحتلال لاحتلال الاسرائيلي احتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

ترشيحاتنا

تحذير ودعوة مصرية جديدة لإنقاذ القدس.. هل تستجيب دولة الاحتلال الإسرائيلي؟| قراءة

سوريا .. الحزن يخيم على المدارس بعد وفاة طلاب ومعلمين بفعل الزلزال| تقرير

بعد قليل.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي عائدة من المغرب

الإسكان الاجتماعي تزف بشرى بشأن موعد تسليم الشقق المتأخرة.. تفاصيل

وحوش جيولوجية شيمتها الغدر.. هل يستطيع العلم التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟..خبراء يجيبون

عايزها تصرف عليه..أنهى حياة زوجته وحاول تضليل الأمن..حكاية جريمة أبكت دمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة على أمراض خطيرة.. تعرف على أسباب انتفاخ القدم

رنا رئيس من أمام الكعبة بإطلالة هادئة | شاهد

سكر الباب وهات المفتاح.. مواطنون يروون مواقف صادمة ومضحكة أثناء الزلزال

منتشر بمراكز التجميل.. احذريه منتج مشهور يسبب سرطان الجلد

فيديو

رميناه بماضيه وحكايته.. ياسمين صبري تثير الجدل وترقص على أغنية غلبان

5 أشخاص يحضرون لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف .. من هم ؟ "فيديوجراف"

أحلام اتهمتهم بالنفاق.. حقيقة أرقام تبرعات الفنانين لمنكوبي زلزال سوريا "فيديوجراف"

الفراخ هتنزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن قريبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ