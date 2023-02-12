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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على المصري البورسعيدي 3-0 في الدوري

صدى البلد

 

حسم فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.


تفاصيل المباراة..

طالب لاعبي كليوباترا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 4 من عمر المباراة، وبالفعل توقفت المباراة، وتواصل حكم المباراة مع مسؤولي تقنية الـ VAR وكانت الإجابة بعدم احتساب ركلة جزاء، واستمرت المباراة كما هي بالتعادل السلبي.

مرر ميدو جابر كرة بالمقاس على رأس أحمد ياسر ريان، الذي ارتقى عالياً وسدد رأسية سكنت شباك محمود جاد جارس مرمى المصري البورسعيدي في الدقيقة 31.

أنقذ محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا مرماه من هدف مؤكد بعد تصديه لتسديدة صاروخية من زياد كمال لاعب المصري.

في متابعة مميزة من اللاعب أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

خرج محمود جاد بطريقة غريبة من منطقة جزاءه وارتقى عالياً بيده ومنع الكرة أن تصل لمحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا الذي كان منفرداً بجاد.

رفع حكم الراية رايته والجميع توقع أن الكرة تسلل، ولكن كان للـ VAR رأس آخر، وقرر أن تصبح الكرة صحيحة ليتلقى محمود جاد طرد مباشر بسبب 
ملامسة الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

مرر محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا كرة عرضية من الجبهة اليمنى، وضع زياد كمال لاعب المصري قدمه أمام الكرة ليسكنها شباك المصري البورسعيدي في الدقيقة 75 عن طريق النيران الصديقة وتعلن عن الهدف الثالث لصالح سيراميكا.


وبهذا الفوز يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 21 ويحتل المركز الـ عاشر من ترتيب جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 21 ويحتل المركز الحادي عشر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام .
خط الوسط: محمد عادل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بدلاء سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - محمد ناصف - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد توني - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - كونستانت وايو - محمود زلاكه.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي..
محمود جاد 
 
كريم العراقي ، محمد دبش  ، عمرو موسى ، حسين السيد  
 
زياد كمال ، ايزي ايميكا  ، الياس الجلاصي  
 
 محمد جريندو ، مروان حمدي ، عبده يحيى
 

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