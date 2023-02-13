زلزال تركيا.. إنقاذ السيدة أسمهان 85 عامًا بعد 6 أيام تحت الأنقاض

معجزة جديدة تحدث آثار زلزال تركيا

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه تم العثور علي السيدة أسمهان صاحبة ال 85 عاما بعد مكوثها لأكثر من 152 ساعة تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا وسط دهشة رجال الإنقاذ.

معجزة جديدة تحدث آثار زلزال تركيا



وأكد عمرو خليل ببرنامج“ من مصر "على قناة“ cbc، أن المنطقة بين سوريا وتركيا بما تعادل مساحة فرنسا، وكم الدمار في هذه المنطقة كبير بسبب زلزال تركيا وسوريا، وهذه الكارثة حدثت في ظروف بيئية صعبة جدا.



وأضاف خليل، أن السيدة أسمهان معجزة جديدة تحدث آثار زلزال تركيا بعد مكوثها لأكثر من 6 ايام تحت الأنقاض.





ويقترب عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا الذي ضرب البلاد يوم الاثنين إلي 350000 قتيل، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الأيام المقبلة مع استمرار البحث مع تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض.



اضرار زلزال تركيا وسوريا لا تقل عن 40 مليار دولار

وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال لا تقل عن 30 إلى 40 مليار دولار. وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببت قوته في مئات من الهزات الارتدادية العنيفة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.



