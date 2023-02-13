زلزال تركيا.. وصول حافلات للدعم النفسي والناجون يتلفظون بألفاظ غريبة |فيديو

قال محمد الحواري المتحدث باسم اليونسيف بالشرق الأوسط، أن هناك حافلات وصلت مخصصة للدعم النفسي للناجين وهذا من العوامل الأساسية للاستقرار بعد زلزال تركيا وسوريا.

الدعم النفسي للناجين من زلزال تركيا وسوريا



وأضاف محمد الحواري خلال اتصال علي قناة“ cbc ”ببرنامج "من مصر ”مع الإعلامي عمرو خليل، أن بعد الصدمات يوجد بوصلة للحياة في عقل الإنسان دائما ما تهتز وفي البداية الإنسان يدخل في مرحلة استيعاب الحادث خصوصا عند الأطفال الذين وعيهم للحياة غير مكتمل ويتلفظ بعضهم بألفاظ غريبة مثل السلام عليكم كيف حالكم، وهذا يدل على أنهم ليس لديهم القدرة علي استيعاب الكارثة المدارة بعد زلزال تركيا وسوريا.

الحواري: يوجد مئات المراكز لمواجهة زلزال تركيا وسوريا

وأضاف الحواري، أن اليونيسف لديها 17 شريك علي الأرض ويوجد المئات من المراكز لتوفير الغذاء والدواء والماء لأهمية هذه الراعية بعد زلزال تركيا وسوريا.