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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابتها بكسر في الفخذ.. تطورات الحالة الصحية لـ سميحة أيوب

سميحة ايوب
سميحة ايوب

أكدت مشيرة، مساعدة الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات صحفية إن سيدة المسرح حالتها مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية، ولكنها مازالت في المستشفى للمتابعة الطبية.
 

وتعرضت الفنانة القديرة سميحة أيوب ، لكسر في الفخذ استلزم دخولها غرفة العمليات.

وأجرت الفنانة سميحة أيوب العملية، حيث نصحها الاطباء بالراحة .

وكانت قد أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب سعادتها بردود الافعال التى وصلتها حول دورها ضمن أحداث مسلسل “حكايات جروب العيلة ".

كسر في الفخذ.. نقل الفنانة سميحة أيوب لغرفة العمليات بعد إصابتها

يرصد بعض ظواهر المجتمع.. سميحة أيوب: حضرة العمدة ليس عملا صعيديا

وتابعت الفنانة سميحة أيوب فى تصريحات سابقة لـ صدي البلد : ما جذبني للعمل هو انه لايهمش دور الام ، فهو العمود الفقري الذى يرتكز عليه العائلة ، وتضمهم وتحاول جاهدة ان تقوم بحل مشكلاتهم وتجمعهم ، وخلال الفترة الماضية لم يكن هناك التفاف لهذة النوعية من الادوار.

واضافت الفنانة سميحة أيوب : العمل ودوري ليس كوميدياً ، ولكنه لايت ، والشخصية التى العبها داخل الاحداث ليس بها الكوميديا الخالصة وليس تراجيدية ، فهي طريقه بها خفة ظل .

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