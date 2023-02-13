برلمانية تطالب بإيجاد سياسات بديلة لتعويض المتضررين من غلق الصناعات جراء التحول الأخضر

شاركت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في ورشة عمل "البرلمانيين المصريين حول تغير المناخ والعدالة المناخية"، التي تعقدها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتعاون مع مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الامريكية.

وأكدت “ سعيد ”، على أهمية صياغة خطاب شعبي بسيط يمكن فهمه من كافة المواطنين عن أهمية قضية التغير المناخي لرفع التوعية به، بجانب ضرورة ايجاد سياسات بديلة لتعويض المتضررين في حال غلق وتعليق بعض الصناعات حتي لا يترسخ في ذهن المجتمع ان التحول الاخضر يهدد اعمالهم ومصالحهم الخاصة.

وشددت عضو صحة البرلمان، على ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي اثناء صناعة السياسات بسبب تعرضهم المباشر للاثار السلبية من التغير المناخي، ولكن باستخدام خطاب يراعي المجتمع ويوضح اهمية تحقيق هذه المساواة علي المجتمع بشكل عام .