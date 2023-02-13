قام بتجميع السلع التموينية واحتكارها.. حبس تشكيل عصابي ينتمى للجماعة الإرهابية

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى حبس تشكيل عصابى بينهم 3 ينتمون للجماعة الإرهابية 45 يوما حبسا مطلقا لقيامهم بتجميع السلع التموينية الأساسية وتخزينها علاوة على المتاجرة فى العملة الاجنبية خارج السوق المصرفية بهدف احداث ضررا بالاقتصاد المصرى وزعزعة الاستقرار.



كان المتهمون وعددهم 8 أفراد يتزعمهم 3 من جماعة الاخوان مطلوبين على ذمة قضايا أخرى قد اتخذوا أسماء وهمية ومستعارة واستخرجوا بطاقات مزورة واستأجروا مخزنا لتخزين السلع التموينية والغذائية بعد شرائها بكميات بمبالغ كبيرة لإحداث نقص فى الأسواق بهدف زعزعة الاستقرار وقيامهم باستقطاب بعض تحويلات العاملين بالخارج من غير طريق القنوات الشرعية بهدف حرمان البلاد من حصيلة تلك التحويلات وحرمان الاقتصاد القومى عن طريق بعض معاونيهم بالخارج .



تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المصرية والاجنبية قاربت نحو 6،5 مليون جنية كما تم ضبط كميات كبيرة من السكر والزيت والدقيق والارز ومنها بعض السلع التموينية المدعمه ومخزنة فى احد المخازن المستأجرة بمدينة بنها كما تم ضبط بعض الهواتف المحمولة ومنها من نوع الثريا وضبط اجهزة كمبيوتر عليها تكليفات من قيادات الاخوان بالخارج لضرب الاقتصاد القومى للبلاد كما تم ضبط 4 سيارات ربع نقل و3 دراجات نارية .