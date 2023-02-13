ٌإتيكيت فن تقديم هدايا عيد الحب

تقول خبيرة الاتيكيت شيريهان الدسوقي إن أداب وسلوكيات الاتيكيت مقتبسة في الأصل من ديننا ومن أحاديث الرسول ( صلي الله عليه وسلم ) فلا ننسي ( تهادوا تحابوا ) فيما معناه أن أثر الهدية قوى جدا في توطيد العلاقات الإنسانية ونشر الألفة بين أفراد المجتمع ولكن لتقديم واختيار الهدية فن فلا ننسي فيلم أحمد حلمي والجملة الشهيرة ( فن اختيار الهدايا) ولكم بعض النصائح لكيفية اختيار وتقديم الهدية بإتيكيت وشياكة ..



١ _ لو الهدية مقدمة من الحبيب او الخطيب للفتاة فيجب اختيار اشياء مناسبة لذوقها اولا ولطبيعة الفتاة ونبتعد عن الهدايا التي تنتمي للذكور .

٢ _ نختار مثلا نوعا جيدا من البرفيوم المحبب لها أو ملابس بألوان قريبة لقلبها واحيانا مبلغ من المال لشراء ما تود اختياره وهذا من الاتيكيت وليس عيبا كما يعتقده البعض بالعكس تماما .

٣_ لو الهدية مقدمة من الحبيبة أو الخطيبة يكون الأمر مختلفا فإختيار الهدية لابد أن يكون محددا وعاما لأن أذواق الرجال بسيطة أكثر مننا نحن النساء فإذهبي للجلود بمعني المحافظ والاحزمة الجلدية والشوزات وهيكون اختيار رائع وموفق .

٤_ كما أن هناك فن اختيار الهدايا ،هناك أيضا فن لف الهدايا يعني نهتم جدا بلف الهدية بطريقة مودرن وشيك أو وضعها بشنطة هدايا رقيقة مع رشة برفيوم جميلة لإثبات اهتمامك بالحبيب والشريك .

٥_ عند تقديم الهدية لي من الاتيكيت فتحها أمام الشخص المقدم له الهدية وإظهار كم السعادة والفرح بها حتي لو بسيطة أو حتي غير مناسبة لأن صاحب الهديه ينتظر أن يريد السعادة والامتنان في عين الأخر فلا تحرمه هذه النظرة ..

٦_ نصيحتي لكم بإختيار هدية معمرة بمعني لا تنتهي بالاستخدام المباشر بل تبقي موجودة بما تتركه بأثر وذكرى جميلة في النفس ..

