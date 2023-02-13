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رئيس التحرير
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برلمان

وزير الأوقاف: عدد الأئمة الموفدين للدول الأفريقية وصل لـ27 إماما حتى الآن

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف

أكد  النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن وزارة الأوقاف تقوم بجهود وانجازات فى الشأن الأفريقى، وجهود الوزارة لا ينكرها أحد، وهناك تقدم بشأن العمل فى أفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اليوم، لمتابعة "جهود وزارة الأوقاف نحو التوسع في إنشاء المراكز الثقافية الإسلامية في دول القارة الإفريقية، ونشر الوعي الديني لمحاربة التيارات المتطرفة على مستوى القارة الأفريقية".

وقال  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "أفريقيا لها عمق مهم جدا واستراتيجي، والدليل على ذلك هناك لجنة خاصة للعلاقات الأفريقية بمجلس النواب مما يعكس أهمية الدولة الأفريقية ومكانته.

واضاف جمعة: "أن الوزارة اعتمدت أمس 10 موفدين لدول أفريقية، ليصبح إجمالي عدد الأئمة 27 حتى الآن بمختلف الدول الأفريقية، وإجمالى الدول الأفريقية المشاركة فى مسابقة القرآن الكريم 33 دولة أفريقية ومن مختلف دول العالم 28 متسابقا".

وقال  وزير الأوقاف: “إنه تأكيدا على اهتمام رئيس الجمهورية بالشأن الأفريقى تم تكريم 5 قيادات دينية بمنحهم وسام من الطبقة الأولى، يسلمه رئيس الجمهورية للقيادات باحتفالات المولد النبوي الشريف وذلك منذ 2018 وحتى الآن”.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه فيما يخص الدورات التدريبية، تم عمل قافلة ودورات لأئمة وواعظات من بوركينا فاسو، والجزائر وعدد آخر من الدول إضافة إلى فتح باب المشاركة لعدد كبير من الدول الأفريقية لتدريبهم فى وزارة الأوقاف.

ولفت وزير الأوقاف إلى إعداد دورة تدريبية لمقدمى البرامج الدينية فى دول العالم الإسلامي، يشارك فيها 10 دول من إفريقيا، ويتم عمل دورات تقريبا كل شهرين، سواء كانت موجه لافريقيا بشكل كامل أو 50% منها لافريقيا.

و قال الدكتور محمد مختار جمعة: “فيما يخص الترجمة، هناك اهتمام كبير بترجمة معانى القرآن الكريم  بمختلف اللغات أبرزها الساحلية وغيرها من اللغات، إضافة إلى إرسال آلاف الكتب للجامعات والمساجد الكبرى، كما أن المؤتمر الدولى للوزارة يعقد بمشاركة 20 دولة أفريقية، وهناك تواصل دائم بالشأن الأفريقى ودعوة كبار رجال الدين بمختلف الدول الأفريقية”.

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