عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيب.. نجم الزمالك يعلق على هدف فاركو في مرمى الفريق

صدى البلد

قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمر بحالة سيئة للغاية، وعلى كل اللاعبين أن يعلموا أنهم من يستطيعون الخروج من تلك الكبوة والنتائج السلبية الأخيرة.

وقال جمال حمزة في تصريحات عبر برنامج “في الملعب وأنت سايق” مع إبراهيم فايق: “لاعبي نادي الزمالك في حالة غريبة، ومباراة فاركو كانت غريبة بكل المقاييس، وشاهدنا الهدف الثالث لفريق فاركو، عيب أن هذا الهدف يكون في مرمي نادي الزمالك”.

وتابع جمال حمزة: “في كل الظروف الحالية، يواجه أيضًا نادي الزمالك سوء توفيق كبير، وكل مباراة هناك أكثر من 8 و9 لاعبين سيئين للغاية، وعلى اللاعبين الكبار أن يعقدوا جلسات مع باقي اللاعبين من أجل العودة من جديد للنتائج الإيجابية”.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيواجه سموحة اليوم ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الزمالك نجم الزمالك سموحة ابراهيم فايق الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

إنجاز تاريخي لـ الأهلي بعد كأس العالم للأندية

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

موضوعات متعلقة

حرص على إبراز جهود الدولة ..تفاصيل مشاركة الرئيس في جلسة "تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري"

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن: الكنيسة القبطية الأقدم والأعرق بالعالم وتاريخها مشرف في العدالة الاجتماعية

من أجل أطفالك.. كيفية حجب المحتوى الإباحي على فيسبوك

فروع وعناوين مقرات الرواق الأزهري بالقاهرة والأقاليم.. تعرف عليها

ست قليلة الأدب وهتتطلق .. رأي انتصار في مناداة الزوج بـ أستاذ

قصة شعر جديدة.. سوسن بدر تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

ولاء شتا: تمويل 5 آلاف مشروع بحثي في جميع التخصصات العلمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهرس| مرض شديد الخطورة يصيب الناجين من الزلازل.. وهذه أعراضه

غير متوقع.. سعر مبالغ فيه لـ فستان إليسا في أخر حفلاتها

مش تسونامي .. القصة الكاملة لتغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود

بعد الهجوم العنيف عليها…أبنة عمرو دياب تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة.. شاهد

فيديو

هل تتعرض مصر لزلزال مدمر وتسونامي خلال أيام ؟.. اعرف الحقيقة

لهذا السبب.. الفنانة ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن بلا رجعة

سعر الفراخ نزل والبانيه يتراجع 35 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن

سلفة أختها خنقتها في الحمام.. جريمة بشعة تهز الشرقية.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ