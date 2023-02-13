عيب.. نجم الزمالك يعلق على هدف فاركو في مرمى الفريق

قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمر بحالة سيئة للغاية، وعلى كل اللاعبين أن يعلموا أنهم من يستطيعون الخروج من تلك الكبوة والنتائج السلبية الأخيرة.

وقال جمال حمزة في تصريحات عبر برنامج “في الملعب وأنت سايق” مع إبراهيم فايق: “لاعبي نادي الزمالك في حالة غريبة، ومباراة فاركو كانت غريبة بكل المقاييس، وشاهدنا الهدف الثالث لفريق فاركو، عيب أن هذا الهدف يكون في مرمي نادي الزمالك”.

وتابع جمال حمزة: “في كل الظروف الحالية، يواجه أيضًا نادي الزمالك سوء توفيق كبير، وكل مباراة هناك أكثر من 8 و9 لاعبين سيئين للغاية، وعلى اللاعبين الكبار أن يعقدوا جلسات مع باقي اللاعبين من أجل العودة من جديد للنتائج الإيجابية”.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيواجه سموحة اليوم ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.