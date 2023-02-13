مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل جندي إسرائيلي بعد تنفيذ عملية طعن من جانب شاب فلسطيني على حاجز شعفاط في مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم الإعلان عن مقتل الجندي الذي أصيب في عملية حاجز شعفاط، مشيرة إلى أن الجندي أصيب بنيران صديقة من أحد زملائه الجنود بعد وقوع العملية، مشيرةً إلى أن منفذ عملية حاجز شعفاط يبلغ من العمر 13 عاما فقط، واستخدم سكينًا لطعن أحد الجنود عند قيامه بتفتيش حافلة.

ثاني عملية

وتعد هذه العملية الثانية خلال ساعات في مدينة القدس، التي شهدت عملية طعن نفذها فتى فلسطيني قبل أن يتم اعتقاله.

وكان مستوطن إسرائيلي قد أصيب بجراح مختلفة، بعد تعرضه لعملية طعن على يد فلسطيني في مدينة القدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن "مستوطنا أصيب بجراح متوسطة، بعد تعرضه للطعن في البلدة القديمة بمدينة القدس، بينما تم اعتقال فتى فلسطيني مشتبه به".

وتسود حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس منذ عدة أسابيع، حيث تم تنفيذ عدة عمليات طعن ودهس في المدينة، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية للإعلان عن عملية عسكرية تستهدف الفلسطينيين في شرق القدس.

وتأتي العملية الجديدة بعد سلسلة أخرى من العمليات كان آخرها عملية دهس وقعت في أحد الأحياء الاستيطانية في مدينة القدس، الجمعة الماضية، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وجرح آخرين.

وتوعد وزير الأمني القومي إيتمار بن غفير، خلال الأيام الماضية، بالرد على العمليات الفلسطينية، وتنفيذ عملية عسكرية تهدف لاعتقال الفلسطينيين الضالعين بالتخطيط وارتكاب أعمال "إرهابية" ضد أهداف إسرائيلية، وفق زعمه.