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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين: المخزون من الطاقة مبشر وصادرات البترول بلغت 18 مليار دولار

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، تقريرا مصورا عن كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب.

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أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أطلق قناة صدى البلد من أجل مصر

وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، من الحكومة ضرورة إعادة النظر في النسبة التي تحصل عليها مصر في الاتفاقيات الدولية التي توقعها مع الدول الأخرى في مجال الاستكشاف البترولية وغيرها من الاكتشافات.

وأضاف "أبو العينين"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن 7 اتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، أن قطاع البترول من القطاعات التي تحقق نجاحا كبيرا، بعدما استطاعت أن تسجل قيمة صادرات القطاع 18 مليار دولار، وفائص 3 مليارات دولار.

وتابع النائب محمد أبو العينين، أن البحث عن البترول والغاز الطبيعي، يزيد إنتاج مصر في قطاع البترول والغاز الطبيعي الذي يعد طاقة نظيفة، ويوفر فرص عمل ويمكن إدخال المستثمرين الصغار.

 

كل 100 بئر تظهر نسبة 69 % بها غاز أو بترول


وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن الإحصاءات تؤكد أن  البحث والاستكشاف، يؤكد أن  كل 100 بئر تظهر نسبة 69 % بها غاز أو بترول أو زيت مستطردًا هذه  نتائج ايجابية للغاية.

كما طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  خلال الجلسة العامة بضرورة تحسين شروط الاتفاقيات بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية، وسأل خلال الجلسة العامة عن نسبة التشغيل في هذا القطاع  قائلا " ماذا عن فرص العمل التي تتوفر في هذا القطاع.

وأكد وكيل مجلس النواب أن "المخزون من الطاقة مبشر واستكمال الاستكشافات أمر هام ويبشر بالخير"، مضيفًا: "سعيد بالإنجاز  الذي حدث في هذا القطاع ويمكننا تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا ، خاصة بعد اعتبارها طاقة نظيفة".

وتحدث "أبو العينين" عن تأُثير ما يحدث عالميا عن الأسعار، قائلًا: "الفواتير تضاعفت وهذا يرهق الصناعة؛ لذا علينا أن ننظر لهذا القطاع". 

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