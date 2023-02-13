نهاد أبو القمصان: منهج 4 ابتدائي جزء من تكوين جماعات التكفير والهجرة

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق المرأة ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن منهج الصف الرابع الابتدائي هو جزء من التكوين الخاطئ للأطفال الصغار، مشيرة إلى أن هذا المنهج يعتمد على بعض الأفكار التي تخص أهوال يوم القيامة.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن منهج الصف الرابع الابتدائي جزء من تكوين الجماعات التفكيرية، مؤكدة أن امتحان الدين في نصف العام الأول كان به جزء من تكوين جماعات التكفير والهجرة.

يتم تدريس أهوال القبر ويوم القيامة

وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أنه يتم تدريس أهوال القبر ويوم القيامة في هذا المنهج للنشء الصغير، موضحة أن بداية أي تنظيم تكفيري وإرهابي جديد يبدأ بتدريس أهوال القبر ويوم القيامة، حيث إن هذه الأفكار هي بيئة تنشئة المتطرفين.