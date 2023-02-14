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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشركات الأمريكية تواجه مزيدا من الركود في النصف الأول بالعام الجاري

صدى البلد

تمتد مشاكل أرباح الشركات الأمريكية إلى ما بعد الربع الأخير الضعيف ، حيث يبدو أن سوق العمل المزدهر الذي يلقي بثقله على الهوامش سيضر بالنتائج في النصف الأول من هذا العام.

وتأتي التوقعات بانخفاض أرباح الولايات المتحدة في الربعين الأول والثاني وسط نتائج أضعف من المتوقع للربع الرابع لعام 2022 ، والتي يقدر كريدي سويس أنها ستكون أسوأ موسم أرباح خارج فترة الركود منذ 24 عامًا.

ومع توقع انخفاض أرباح الربع الرابع من عام 2022 عن العام الماضي ، فإن الانخفاض اللاحق في الربع الأول من عام 2023 من شأنه أن يضع مؤشر S&P 500 في ما يسمى بركود الأرباح ، وهو انخفاض متتالي في الأرباح لم يكن كذلك، وحدثت منذ تفشي كورونا بالشركات عام 2020.

وجاءت نتائج الربع الرابع بالفعل من 344 شركة من شركات S&P 500 ، ومن المتوقع أن تكون أرباح الربع في هذه المرحلة قد انخفضت بنسبة 2.8 ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي ، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

ويتوقع معظم الاستراتيجيين تحسنًا طفيفًا لهذا الموسم، ويتوقع المحللون الآن انخفاض أرباح S&P 500 بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 و 3.1٪ في الربع الثاني.

وقال جوناثان جولوب ، كبير محللي الأسهم الأمريكية ورئيس الأبحاث الكمية في Credit Suisse Securities في نيويورك: 'ما هو واضح هو أن السرعة التي تنخفض بها أرقام 2023 أسوأ من (المعتاد)'.

وتعزز صورة الأرباح المظلمة حالة المستثمرين الذين يعتقدون أن ارتفاع سوق الأسهم في أوائل العام من غير المرجح أن يستمر ، مما يزيد من المخاوف بشأن مدى ارتفاع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سيحتاج إلى أخذ أسعار الفائدة في معركته لإبقاء التضخم على مسار التيسير.

وحقق مؤشر S&P 500 أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية له منذ منتصف ديسمبر الأسبوع الماضي ، على الرغم من ارتفاع المؤشر بنحو 7 ٪ لهذا العام حتى الآن.

وكتب المحللون في مورجان ستانلي ، بمن فيهم مايكل ويلسون ، محلل الأسهم الأمريكي بالبنك ، في تقرير يوم الاثنين: 'الواقع بالنسبة للأسهم هو أن السياسة النقدية لا تزال في منطقة مقيدة في سياق ركود الأرباح الذي بدأ الآن بشكل جدي'.

وقد عزز تقرير الوظائف الأمريكي المتفجر الأخير لشهر يناير، والذي أظهر تسارع نمو الوظائف وأدنى معدل بطالة في 53 عامًا ونصف ، هذا الرأي ، بينما أثار أيضًا المخاوف من أن نمو الوظائف القوي قد يؤدي إلى مزيد من الزيادات في معدلات الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

شرع البنك المركزي العام الماضي في تشديد سياسته الأكثر صرامة منذ الثمانينيات استجابة لارتفاع التضخم.

قال غولوب: 'إذا نظرت إلى العائدات ، فستجد أنها بخير'. 'لذا تقول ، حسنًا ، ما هي المشكلة إذن؟ الهوامش تنهار من مستويات عالية حقًا.'

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