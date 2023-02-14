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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترسل شحنات إغاثية إلى مدينة حلب السورية للمتضررين من الزلزال

مساعدات سعودية الى
مساعدات سعودية الى سوريا

انطلقت من مطار الرياض، شحنات مساعدة وإغاثة، متوحهة إلى مدينة حلب السورية، للمتضررين ومنكوبي الزلزال المدمر الذي وقع في أجزاء من سوريا وتركيا.


وأفادت قناة “العربية”، بأن المساعدات تصل إلى حلب، لإيصالها إلى الناجين من الزلزال، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ، للعثور على ناجين، بمشاركة فرق من المملكة.

وفي وقت سابق، وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية.

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

 

سوريا تركيا السعودية الملك سلمان رئيس مجلس الوزراء مركز الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين

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السعودية ترسل شحنات إغاثية إلى مدينة حلب السورية للمتضررين من الزلزال

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