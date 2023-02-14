السعودية والصين والولايات المتحدة بالاجتماع الأول للمائدة المستديرة للديون الجديدة 17 فبراير

قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن مسؤولين من الصين والهند والمملكة العربية السعودية ومجموعة الدول السبع سيشاركون في أول اجتماع افتراضي لمائدة مستديرة جديدة للديون السيادية يوم الجمعة ، مؤكدا تقريرًا سابقًا لرويترز.

ستشمل المائدة المستديرة أيضًا مسؤولين من البلدان التي طلبت معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين - إثيوبيا وزامبيا وغانا - بالإضافة إلى البلدان المتوسطة الدخل مثل سريلانكا وسورينام والإكوادور ، والتي واجهت أزمات ديونها الخاصة. وقالت ثلاثة مصادر في وقت سابق.

وسيشترك في رئاسة الاجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهند ، الزعيم الحالي لمجموعة العشرين ، ويأتي قبل أسبوع من اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في بنغالورو ، الهند ، في الفترة من 23 إلى 25 فبراير. ومن المقرر عقد اجتماع شخصي للمائدة المستديرة في 25 فبراير والبدء الرسمي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل.

وقال أحد المصادر إن البرازيل ، التي ستقود مجموعة العشرين العام المقبل ، تشارك أيضا.

وأكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن اجتماع المائدة المستديرة الأول سيعقد يوم الجمعة ، وقال إنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في المستقبل القريب.

'الهدف هو الجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في إعادة هيكلة الديون السيادية ، من الدائنين التقليديين من الاقتصادات المتقدمة ، إلى الدائنين الجدد مثل الصين والمملكة العربية السعودية والهند ، وكذلك القطاع الخاص وبلدان الديون لمعالجة أوجه القصور الحالية ،' قال.