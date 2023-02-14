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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة شاب فلسطيني برصاصة في الرأس خلال اقتحام الاحتلال لطوباس

صدى البلد

أصيب شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن الشاب محمود ماجد العايدي أصيب بالرصاص الحي في الرأس وإصابته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

ووفقا لمدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد رجا الخطيب (45 عاما) بعد مداهمة منزله، وخلال ذلك أصيب نجله رجا في الساق جراء نهشه من كلب بوليسي أطلقه الجنود.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا بأعداد كبيرة وانتشرت في كافة أرجائه، كما حاصرت منزل أحد المواطنين.

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