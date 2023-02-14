مصرف سوريا المركزي يرفع سقف الحوالات الداخلية إلى 5 ملايين ليرة

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن مصرف سوريا المركزي أصدر تعميماً برفع سقف الحوالات الداخلية المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري، إلى 5 ملايين ليرة سوريا.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، في وقت سابق، خفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ليصبح 6650 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7328.97 لليورو الواحد.

وفي تعقيب على القرار المذكور، أوضح مصرف سوريا المركزي عبر قناته على “تليجرام”، أنه تم اعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، ويسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسليم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية “الكاش” وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول، أي "السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي".

وأكد مصرف سوريا المركزي أن هذا القرار يحقق ميزات مهمة، إضافة إلى تعديل سعر الحوالات والتصريف، وهي "تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف ورفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية".

ويأتي ذلك بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس، الاثنين، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك بعدما كان رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وتمثل هذه الخطوة الزيادة الثامنة في العملية التي بدأت في مارس 2022، فعلى مدار العام الماضي رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة لأربع مرّات متتالية، قبل أن يقرر تهدئة الوتيرة برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذه الارتفاعات لخفض التضخم الذي لا يزال يقترب من أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن التضخم "قد تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعًا"، وهو تعديل على اللغة السابقة.