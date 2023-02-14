"القوى العاملة" تٌعلن عن 100 فرصة عمل لفتيات الإسكندرية براتب 4000 جنيه

أعلنت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة عن فرص عمل جديدة بمدينة الأسكندرية، وذلك بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

وأوضحت الإدارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير 100 فرصة عمل للفتيات، بفروع المؤسسة في المندرة ومحرم بيك و فلمنج و فيكتوريا والعجمي،بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه بالإضافة إلى حوافز وبدلات وتأمين صحى وإجتماعى وفرص للترقى ووثيقة تأمين على الحياة.

وأشارت إلى ان ذلك يأتي في إطار سعى وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير الحياة الكريمة لهم ،والتاكد من جدية ومصداقية تلك الفرص .

من جانبها نوهت هبه أحمد مدير الادارة العامة للتشغيل ، أنه على الراغبين في الحصول على تلك لفرص التقديم في مقرات فروع المؤسسة وعناوينها كالتالى: فرع المندرة شارع الـ ٣٠ الجديد من شارع 45 برج بانوراما امام مسجد الفتح و كافيه باب الخلق الدور الأول علوي ، وفرع محرم بيك بمقر الفرع ٣شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبري مشاه محرم بك ومطعم بن الحلال غيط الصعيدي(برج السعد) ، وفرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصيه شارع محمد فريد برج باراديس أعلى كارفور بولكلي الدور الثاني، وفرع فيكتوريا الموجود فى ٣٩٤ ش مصطفي كامل ميدان الساعة برج العربي امام مرور الساعة اعلي عصير ابو عمر الدور الثاني ، وفرع العجمي ش اسكندرية مطروح ابو يوسف بجوار شركة ليسيكو للسيراميك وأمام ش الزهور و شركه الغاز ، وذلك خلال الاسبوع المقبل بتلك المقرات بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً.

واضافت أن الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف أن يكون المتقدمات من الإناث فقط، والقدرة على العمل الميدانى ( outdoor )، ومؤهل عالى أو فوق متوسط او متوسط ، وتقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها ، والسن من ١٨ الي ٣٥ سنة ، والمزايا التى توفرها تلك الوظائف راتب يبدأ من ٤٠٠٠ جنيه، وحوافز وأجر متغير، وتوفير تأمين صحى عام وخاص وتأمينات اجتماعية، وفرص للترقى، ووثيقة تأمين على الحياة ، ومواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا، وإجازة اسبوعية يومى الجمعه والسبت.

وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل للحصول على تلك الوظائف من خلال الدخول إلى الرابط التالى : https://forms.gle/HDPa97hAkmso1DyX8

او من خلال التواصل عبر الاتصال على رقم 01280434414 ... 01024956781 المسئول احمد الشيخ ، او من خلال تطبيق WhatsApp .