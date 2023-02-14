القبض على شخصين يستخدمان الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما (3) أطفال ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم .. وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.