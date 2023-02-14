اللي حبوه أكتر.. نيقولا معوض يرد على منتقدي قبلته لممثلة

رد الفنان اللبناني نيقولا معوض على الانتقادات التى وجهت من بعض المشاهدين عن مشهد القبلة التى جمعته بين أحدي الفنانات المشاركات فى مسلسل الثمن ، ضمن أحداث المسلسل الذى يتم عرضه حالياً .

وقال نيقولا معوض فى تصريحات تليفزيونية : : سعيد بردود فعل الناس على المشهد واشعر أن اللي حبوه أكتر بكتير من اللي محبهوش ، هما أخدوا بالهم أنه في سياق الدراما وطبيعي يحصل بين الشخصيتين والطريقة اللي اتصور بيها المشهد والإضاءة خلت المشهد يوصل بسرعة للناس مبسوط جدًا بردود الفعل عليه.

وأضاف نيقولا معوض : بشوف أن المشهد والقبلة كانت في مكانها، وده اللي بيخليني أحكم كان جريء أو لا، القبلة كانت تخدم الأحداث في المسلسل ولم تكن فكرة أننا نقدم شيء جرئ كان مشهدًا سلسلًا، وفي النهاية هي آراء وكل إنسان حر، لكن مثل هذه المشاهد كنا نراها في الأفلام في الماضي وطالما ما حدث مهم ولا بد أن يكون في السياق الدرامي وسينتج عنه أحداث بعد ذلك كان مهمًا أن تكون القبلة، موجودة في الدراما.

وأوضح نيقولا معوض : جمهور المنصات غير جمهور التليفزيون يكون لديك الاختيار أن تشاهد العمل أم لا، المنصات تسمح بالجرأة أكثر من التليفزيون، مع العلم أن هذا المسلسل حتى إذا كان يعرض على التليفزيون لا يصلح للأطفال.

ويعتبر مسلسل الثمن هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، والذي انطلق لأول مرة عام 2006، وحقق نجاحات ومعدل مشاهدات عالية على التليفزيون العربي. ويقوم نيقولا معوض بشخصية كرم.

ويُشارك في بطولة مسلسل الثمن كل من باسل الخياط، رزان جمال، وهو للمخرج فكرت قاضي، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل دهب مع النجم الأميركي جيمس فرانكو والذي سيعرض خلال عام 2023.