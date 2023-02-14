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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محدش عاجبه حال نادي الإسماعيلي.. نائب يناشد وزير الرياضة لإنقاذ الدراويش

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إنه بالرغم من الجهود المبذولة من جانب وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الأخيرة، إلا  أن المشهد الرياضي لا يزال بحاجة إلى جهود أكبر، خصوصا على مستوى الإعلام الرياضى الذى يعد بحاجة إلى ضبط  فى ضوء  استمراره فى نشر كثير من الفتن بين الجماهير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعدد من الأدوات الرقابية.

وعلى جانب آخر أشار النائب، إلى أن الأندية الجماهرية بحاجة لرؤية مختلفة من الدولة خلال الفترة المقبلة، وخاصة على مستوى الإدارة الاقتصادية لها بعد أن تراجعت بشكل كبير، وتصاعدت أمامها  أندية الشركات.

وتابع النائب: لا نمانع من وجود أكثر من شكل للأندية، ولكن الأندية الجماهرية هى الأساس التى تُعطى للرياضة "طعم وروح"، قائلا: لا أحد يُعجبه وضع النادى الإسماعيلى خلال الفترة الأخيرة وتراجعه بشكل كبير، وأيضا النادى الأولمبيى بالإسكندرية.

واقترح عضو مجلس النواب، في ضوء الإدارة الاقتصادية للأندية أن نكون أمام توسع العضويات الموسمية للأجانب وتكون بالعملة الصعبة "الدولار"، لتوفير مورد جديد من الموارد المالية. 

وتسائل محمود عصام عن موعد عودة الجماهير بضوابط حاسمة فى الملاعب المصرية، قائلا: عودة الجماهير بشكل كامل ضرورة مهمة، محذرا من أن نأتى يومًا ويكون هناك عزوف رسمى للجماهير عن الملاعب.

وطالب عضو البرلمان، بأهمية مراجعة الأسعار الخاصة بالتذاكر  التى شهدت ارتفاعا الفترة الأخيرة، مشددا أيضا على أهمية مراجعة أسعار عضويات الأندية التي وصلت للملايين فى كثير من الأندية.

الرياضة وزارة الشباب والرياضة مجلس النواب الاسكندرية الاسماعيلي

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