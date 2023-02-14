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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث إذا لم يتم علاج الضغط المرتفع.. تهدد بمضاعفات خطيرة

ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط

يعد الضغط المرتفع من أكبر المشكلات الصحية التى تؤدي لمضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها ومع ذلك يتهاون فيه الكثير من الأشخاص 

وينتشر الضغط المرتفع بنسب متفاوتة بين الأشخاص ولكنه متواجد بشكل قوي بين جميع الأعمار حتى أن بعض المراهقيين يعانون منه 

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ويعد الضغط المرتفع من الأمراض التى يمكن السيطرة عليها من خلال بعض الأمور البسيطة والعادات اليومية ولايتطلب تناول أدوية إلا فى حالات معينة ومع ذلك فإن إهمال الالتزام بهذه العادات قد يؤدي لمشاكل صحية خطيرة 

وعرض موقع “ clevelandclinic” ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يتم علاج الضغط المرتفع 

السكتة الدماغية من أخطر مضاعفات إهمال علاج الضغط المرتفع 
نوبة قلبية  وهى التى تسبب الموت المفاجئ

النوبة القلبية
النوبة القلبية


أمراض الأوعية الدموية الطرفية .
أمراض الكلى  خاصة الفشل.
مضاعفات أثناء الحمل يمكن أن يسبب الإجهاض وتسمم الحمل.
تلف العين والتأثير على قوة النظر 
إهمال علاج الضغط المرتفع يؤدي للإصابة بالخرف الوعائي .
 

مرض الخرف الوعائي
مرض الخرف الوعائي
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