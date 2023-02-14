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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبلة رومانسية.. أحمد حسام ميدو يحتفل بعيد الحب مع زوجته.. شاهد

ميدو وزوجته
ميدو وزوجته

احتفلت يسرا الليثي بعيد الحب مع زوجها النجم أحمد حسام ميدو، وشاركت جمهورها بصورة من الاحتفال.

وظهرت يسرا في صورة نشرتها عبر حسابها على انستجرام مع زوجها وعلقت قائلة : "عيد حب سعيد يا حبيبي"

يذكر أن أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا الموسم الثاني من برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.


وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.


وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.


ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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عيد الحب احمد حسام ميدو يسرا الليثي زوجة ميدو قبلة رومانسية

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