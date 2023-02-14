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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعود للقاهرة نهاية الأسبوع.. عبد الباسط حمودة فى الإمارات لإحياء حفل عيد الحب

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

سافر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة فجر اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل إحياء حفل عيد الحب مساء اليوم بصحبة فرقته الموسيقية

الحفل يقام فى إمارة دبي داخل أحد أماكن السهر هناك، على أن يعود للقاهرة مع نهاية الأسبوع الحالي استعداد لحفله المنتظر بساقية عبد المنعم الصاوي.

ويقدم عبدالباسط حمودة، خلال حفله المرتقب، باقة من أبرز أغانيه الشعبية، على مدار ساعتين متواصلتين، من بينها، «اديني قلبك»، «اسمحولي»، «أنا مش عارفني»، و«سلفني ضحتك» وغيرها.

 

عبد الباسط حمودة مع كريم عبد العزيز

وكان عبد الباسط قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان. “فين الضحكة” على يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو،  وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد “شلبى”. 

وجمعت الأغنية لأول مرة، النجم كريم محمود عبد العزيز مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى،.

 

أغنية جديدة مع عمر كمال وعبد الباسط

 ونشر الفنان عمر كمال، فيديو جمعه بالفنان عبد الباسط حمودة، أعلنوا من خلاله استعدادهما لطرح عدة أغاني جديدة تجمعهما. 

وقال عبد الباسط حمودة، عمر ده ابني، وأنا اتبنيته فنيا، ومؤمن بيه، وهنعمل أغاني تكسر الدنيا.. قريب أوي، ويا رب ننال القبول والإعجاب

عبد الباسط حمودة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة حفل عيد الحب ساقية عبد المنعم الصاوى

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