عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للصلح بين الزوجين وتأليف القلوب.. مستجاب ومجرب

صدى البلد

دعاء للصلح بين الزوجين وتأليف القلوب.. يتعرض الزوجان إلى مشاكل زوجية وأسرية، نتيجة للكثير من الظروف الاجتماعية المختلفة، أو قد يعود السبب في بعض من الأحيان إلى دخول الشيطان بينهما، ما يؤثر على علاقتهما ببعضهما البعض، حيث تؤدي معظم هذه المشاكل إلى الطلاق، لذلك يجب التقرب إلى الله عز وجل، والدعاء له بالصلاح من كل من الزوجة والزوج، حتى يهديهما الله سبحانه وتعالى، ويبارك في حياتهما ويرزقهم الخير، لذا يقدم موقع صدى البلد فى السطور التالية دعاء للصلح ين الزوجين مستجاب .

دعاء للصلح بين الزوجين مستجاب 

يا رب تسخر لي زوجي وتحنن قلبه عليّ.

يا رب تضع لي في قلبه مواضع الرحمة والمودة والالفة من عندك.

اللهم جملني في عين زوجي وحببني الى قلبه واجعلني الزوجة الوحيدة له اللهم دعوتك فاستجب لي..

اللهم أصلح بيني وبين زوجي واجمعنا في خير وعلى خير.

واللهم اهدني لزوجي واهدِ زوجي لي واهدنا إليك يا أرحم الراحمين وارزقنا الذرية الصالحة.

مكفرات الذنوب.. داوم عليها بعد كل صلاة تغفر خطاياك

خطأ يقع فيه الكثيرون ويبطل الصلاة .. انتبه له

متى ليلة الإسراء والمعراج 2023 ؟.. متبقي 4 ليالي و 5 ساعات

فى عيد الحب.. دعاء للزوج بالرزق الواسع والتوفيق فى العمل وتفريج الهم

آيات لحل المشاكل بين الزوجين

• « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لّتَسْكُنُوَاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ» [الروم:21].
• « هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَماّ تَغَشّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرّتْ بِهِ فَلَمّآ أَثْقَلَتْ دّعَوَا اللّهَ رَبّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لّنَكُونَنّ مِنَ الشّاكِرِينَ» [الأعراف:189].
• « وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِيَ أَنعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتّقِ اللّهَ وَتُخْفِي فِي نِفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمّا قَضَىَ زَيْدٌ مّنْهَا وَطَرًا زَوّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا» [الأحزاب:37].
• « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ» [الرعد:38].
• « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ» [النحل:72].
• « إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ» [يس:55-57].
• « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مّمّن دَعَآ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين» يتأثر منها كثيرٌ من الجن الذين يحولون بين الرجل أو المرأة وبين الدعوة لله أو كان سبب دخول الجان بسبب الحسد على نشاط المحسود في الدعوة بعين أو سحر .

طاقة سورة يس.. 10 أسرار فيها العجب

طاقة سورة الواقعة.. تجلب الرزق بسرعة لا تصدق

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

5 كلمات تقال بين السجدتين.. حرص عليهم النبي احفظهم

دعاء للصلح بين الزوجين وتأليف القلوب

 «اللهم اجعل قلب زوجي معلقًا بحب الله وحب الرسول الكريم ثم أكرمني بحبه لي»

- «اللهم يسر أمرنا واصرف عنا كل شر»

- «اللهم قر عينه بي وقر عيني به»

- «اللهم حبب زوجي وأهله في وفي أهلي ووفقنا لما تحبه وترضاه».

- «اللهم سخرنا لبعضنا البعض».

- «اللهم جنب زوجي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واغفر ذنب زوجي وطهر قلبه واغفر ذنوبي».

- «اللهم أصلح بيننا ولا تجعل بأسنا فيما بيننا واجعل بأسك علي عدوك وعدونا».

- «اللهم افتح لي قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما».

- «اللهم استر عنه عيوبي واستر عني عيوبه، وأظهر له محاسني وأظهر لي محاسنه، وأرضني بما رزقتني وبارك لي فيه».

- «اللهم ألجم فاه بكلمة لا إله إلا الله، وأسكن غضبه بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم».

- «اللهم ارزقني حنان الزوج والولد، ومالا حلالا بلا عدد وقراءة القرآن إلى الأبد».

- «اللهم ألف بين قلبي وقلبه كما ألفت بين قلوب عبادك»

7 أحلام لو شوفتهم فى المنام أوعى تحكيهم لحد أبدا

10 كلمات تبقى لك بعد موتك فى قبرك.. رددها يوميا ولا تتركها

عمل واحد يبقى معك بقبرك فأكثر منه في الدنيا

4 كلمات تغفر ذنوبك كلها مهما كانت .. اغتنمها

دعاء للصلح بين الزوجين مستجاب 

اللهم اجعله ابا لي في الحنان واخا لي في الطاعه وحبيبا في الفراش واجعلني له اما في الحنان واختا في الطاعه وحبيبة في الفراش

اللهم امين لي ولجميع المسلمين يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجب دعوتي وحقق لي امنيتي

اللهم اهدي زوجي للايمان وثبته عليه

اللهم اجعله من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

اللهم ابعده عن المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم اقنع قلبه من الدنيا وحب المال وارزقه بـ الرزق الحلال

اللهم جملني في عينه وجمله في عيني

اللهم اجعله لي كما احب واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب

يارب تسخر لي زوجي وتحنن قلبه علي

يارب تضع لي في قلبه مواضع الرحمة والمودة والالفة من عندك

اللهم جملني في عين زوجي وحببني الى قلبه واجعلني الزوجة الوحيده له وارزقني ذرية صالحة منه اللهم دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا

اللهم ارزقني وده وحبه وارزقه ودي وحبي.

اللهم اجعل زوجي حبيبا حليما كريما هيناً لينًا معي.

اللهم اجعلني عونا لزوجي على طاعتك واجعله عونا لي.

اللهم يا مؤلف القلوب الف بين قلبي وقلب زوجي برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقني بره وارزقه بري .

اللهم حببني الى قلبه وجملني في عينه واستر عيوبي عنه واستر عيوبه عني وألف بين قلوبنا واجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم باعد بينه وبين رفقاء السوء كما باعدت بين المشرق والمغرب فأنهم لايعجزونك ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف منك يا الله يا الله يا أحد يا صمد يا رب يا غفور يا شكور

اللهم اجعل غضب زوجي على بردا وسلاما كم جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم.

اللهم حببني الى قلبه وجملني في عينه واستر عيوبي عنه واستر عيوبه عني وألف بين قلوبنا واجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة.

يارب العالمين اللهم يا مؤلف القلوب الف بين قلبي وقلب زوجي على محبتك وطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم انت الحمد الحنان المنان بديع السموات والارض انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد اسألك باسمك الاعظم ان تهديني وتهدي زوجي وابنائي وتجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المفلحين وان تحسن خاتمتنا وتظلنا تحت ضل عرشك يوم لاظل الا ظلك..اللهم حنن قلبه عليّ.

اللهم بحولك وقوتك تضع مودتي في قلبه انت ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اني اشكوا اليك ضعف قوتي وقلت حيلتي اللهم اني لا حول ولا قوة لي الا بك يا رب . آمين . أمين يارب العالمين.

دعاء للصلح بين الزوجين وتأليف القلوب آيات لحل المشاكل بين الزوجين دعاء للصلح بين الزوجين مستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

امرأة منسية خلف القضبان.. بريطانية تقضي 23 عامًا إضافية في السجن|تفاصيل

بعد تراجع التضخم.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ١٥-٢-٢٠٢٣

موعد ليلة الإسراء والمعراج 1444.. كيف نحتفل بها؟

صفعة لأوكرانيا.. هولندا والدنمارك لن يسلما دبابات ليوبارد إلى كييف |لماذا؟

شيفروليه تكشف عن أفيو الجديدة موديل 2024 | صور

عفت نصار يكشف رأيه في أخطاء الحكام.. ويطرح تساؤلات بشأن الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

العندليب والسادات ونجيب محفوظ .. معرض فاروق إبراهيم.. التاريخ في صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان يوميا| فوائد عديدة وأضرار غريبة

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ