دعاء للصلح بين الزوجين وتأليف القلوب.. مستجاب ومجرب

دعاء للصلح بين الزوجين وتأليف القلوب.. يتعرض الزوجان إلى مشاكل زوجية وأسرية، نتيجة للكثير من الظروف الاجتماعية المختلفة، أو قد يعود السبب في بعض من الأحيان إلى دخول الشيطان بينهما، ما يؤثر على علاقتهما ببعضهما البعض، حيث تؤدي معظم هذه المشاكل إلى الطلاق، لذلك يجب التقرب إلى الله عز وجل، والدعاء له بالصلاح من كل من الزوجة والزوج، حتى يهديهما الله سبحانه وتعالى، ويبارك في حياتهما ويرزقهم الخير، لذا يقدم موقع صدى البلد فى السطور التالية دعاء للصلح ين الزوجين مستجاب .

يا رب تسخر لي زوجي وتحنن قلبه عليّ.

يا رب تضع لي في قلبه مواضع الرحمة والمودة والالفة من عندك.

اللهم جملني في عين زوجي وحببني الى قلبه واجعلني الزوجة الوحيدة له اللهم دعوتك فاستجب لي..

اللهم أصلح بيني وبين زوجي واجمعنا في خير وعلى خير.

واللهم اهدني لزوجي واهدِ زوجي لي واهدنا إليك يا أرحم الراحمين وارزقنا الذرية الصالحة.

آيات لحل المشاكل بين الزوجين

• « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لّتَسْكُنُوَاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ» [الروم:21].

• « هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَماّ تَغَشّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرّتْ بِهِ فَلَمّآ أَثْقَلَتْ دّعَوَا اللّهَ رَبّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لّنَكُونَنّ مِنَ الشّاكِرِينَ» [الأعراف:189].

• « وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِيَ أَنعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتّقِ اللّهَ وَتُخْفِي فِي نِفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمّا قَضَىَ زَيْدٌ مّنْهَا وَطَرًا زَوّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا» [الأحزاب:37].

• « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ» [الرعد:38].

• « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ» [النحل:72].

• « إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ» [يس:55-57].

• « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مّمّن دَعَآ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين» يتأثر منها كثيرٌ من الجن الذين يحولون بين الرجل أو المرأة وبين الدعوة لله أو كان سبب دخول الجان بسبب الحسد على نشاط المحسود في الدعوة بعين أو سحر .

دعاء للصلح بين الزوجين وتأليف القلوب

«اللهم اجعل قلب زوجي معلقًا بحب الله وحب الرسول الكريم ثم أكرمني بحبه لي»

- «اللهم يسر أمرنا واصرف عنا كل شر»

- «اللهم قر عينه بي وقر عيني به»

- «اللهم حبب زوجي وأهله في وفي أهلي ووفقنا لما تحبه وترضاه».

- «اللهم سخرنا لبعضنا البعض».

- «اللهم جنب زوجي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واغفر ذنب زوجي وطهر قلبه واغفر ذنوبي».

- «اللهم أصلح بيننا ولا تجعل بأسنا فيما بيننا واجعل بأسك علي عدوك وعدونا».

- «اللهم افتح لي قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما».

- «اللهم استر عنه عيوبي واستر عني عيوبه، وأظهر له محاسني وأظهر لي محاسنه، وأرضني بما رزقتني وبارك لي فيه».

- «اللهم ألجم فاه بكلمة لا إله إلا الله، وأسكن غضبه بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم».

- «اللهم ارزقني حنان الزوج والولد، ومالا حلالا بلا عدد وقراءة القرآن إلى الأبد».

- «اللهم ألف بين قلبي وقلبه كما ألفت بين قلوب عبادك»

دعاء للصلح بين الزوجين مستجاب

اللهم اجعله ابا لي في الحنان واخا لي في الطاعه وحبيبا في الفراش واجعلني له اما في الحنان واختا في الطاعه وحبيبة في الفراش

اللهم امين لي ولجميع المسلمين يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجب دعوتي وحقق لي امنيتي

اللهم اهدي زوجي للايمان وثبته عليه

اللهم اجعله من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

اللهم ابعده عن المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم اقنع قلبه من الدنيا وحب المال وارزقه بـ الرزق الحلال

اللهم جملني في عينه وجمله في عيني

اللهم اجعله لي كما احب واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب

يارب تسخر لي زوجي وتحنن قلبه علي

يارب تضع لي في قلبه مواضع الرحمة والمودة والالفة من عندك

اللهم جملني في عين زوجي وحببني الى قلبه واجعلني الزوجة الوحيده له وارزقني ذرية صالحة منه اللهم دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا

اللهم ارزقني وده وحبه وارزقه ودي وحبي.

اللهم اجعل زوجي حبيبا حليما كريما هيناً لينًا معي.

اللهم اجعلني عونا لزوجي على طاعتك واجعله عونا لي.

اللهم يا مؤلف القلوب الف بين قلبي وقلب زوجي برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقني بره وارزقه بري .

اللهم حببني الى قلبه وجملني في عينه واستر عيوبي عنه واستر عيوبه عني وألف بين قلوبنا واجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم باعد بينه وبين رفقاء السوء كما باعدت بين المشرق والمغرب فأنهم لايعجزونك ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف منك يا الله يا الله يا أحد يا صمد يا رب يا غفور يا شكور

اللهم اجعل غضب زوجي على بردا وسلاما كم جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم.

اللهم حببني الى قلبه وجملني في عينه واستر عيوبي عنه واستر عيوبه عني وألف بين قلوبنا واجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة.

يارب العالمين اللهم يا مؤلف القلوب الف بين قلبي وقلب زوجي على محبتك وطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم انت الحمد الحنان المنان بديع السموات والارض انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد اسألك باسمك الاعظم ان تهديني وتهدي زوجي وابنائي وتجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المفلحين وان تحسن خاتمتنا وتظلنا تحت ضل عرشك يوم لاظل الا ظلك..اللهم حنن قلبه عليّ.

اللهم بحولك وقوتك تضع مودتي في قلبه انت ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اني اشكوا اليك ضعف قوتي وقلت حيلتي اللهم اني لا حول ولا قوة لي الا بك يا رب . آمين . أمين يارب العالمين.